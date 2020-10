Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation hat die Polizei Dresden angekündigt, die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr stichprobenartig zu kontrollieren. Ab Montag werde man gemeinsam mit Beamten der Polizeibehörde insbesondere in Straßenbahnen präsent sein.

Polizeipräsident Jörg Kubiessa sagte am Freitag, die aktuelle Corona-Situation fordere alle. "Daher würde ich mir wünschen, dass sich jeder an die bestehenden Regeln hält. Gleichzeitig müssen Regeln aber auch kontrolliert werden", so Kubiessa. Hier sehe er den Beitrag der Dresdner Polizei, um den steigenden Corona-Infektionszahlen entgegenzuwirken.