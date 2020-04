"Zu viert fühlt sich die Isolation nicht so schlimm an. Ich glaube, Menschen, die in der Corona-Zeit ganz allein in ihren Wohnungen sind, haben es viel schwerer", meint Nico. Obwohl er seine unklare Lage nicht direkt mit der Situation von Flüchtlingen an europäischen Grenzen vergleichen möchte, musste der 28-Jährige in den vergangenen Tagen trotzdem oft an sie denken. "Sie haben kein Zuhause mehr und wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist schon krass."