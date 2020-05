Wegen insgesamt drei Corona-Infizierten in der Mannschaft, muss sich der gesamte Kader von Dynamo Dresden für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Das geplante Spiel am 17. Mai gegen Hannover 96 wird somit nicht stattfinden und muss verschoben werden. Auch das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in zwei Wochen kann nicht wie geplant stattfinden.