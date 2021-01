In Dresden sind wieder Telefonbetrüger mit dem sogenannten Enkeltrick am Werk. Am Freitag gingen gleich fünf Anzeigen älterer Bürgerinnen bei der Polizeidirektion ein. Allen wurde erzählt, dass ein naher Verwandter mit einer schweren Corona-Erkrankung im Krankenhaus läge und die Seniorinnen eine hohe Summe für dringend benötigte Medikamente bezahlen sollten.