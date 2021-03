Nach Protesten am Montagabend in Dresden gegen die Anti-Corona-Maßnahmen ermittelt die Polizei gegen mehrere Teilnehmende. Eine 55 Jahre alte Frau habe auf der Kundgebung am Altmarkt ein Plakat mit verfassungswidrigen Symbolen gezeigt, teilte die Polizeidirektion am Dienstag mit. Das Plakat sei sichergestellt worden. Die Frau muss sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.