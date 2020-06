Vertreter der Reisebranche haben sich am Mittwoch in Dresden erneut zu einer Demonstration für mehr staatliche Unterstützung in der Corona-Krise versammelt. In einem Protestzug wollen sie vom Hauptbahnhof zum Theaterplatz ziehen, wo am Mittag eine Kundgebung geplant ist. Die Veranstalter rechnen mit etwa 250 Teilnehmern. Gleichzeitig soll es einen Bus-Korso durch die Innenstadt geben. Eine Sprecherin bezeichnete die Lage in der Touristik als höchst dramatisch. Ohne umgehende Hilfe stünden viele Reisebüros und Busunternehmen vor der Pleite. Es ist die fünfte Demonstration der Tourismusbranche während der Corona-Krise in Dresden.