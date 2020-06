Der Dresdner Reiseunternehmer "Diamir" kämpft mit den Folgen der Corona-Pandemie. "Ich hoffe, dass wir wirtschaftlich überleben. Wie, das wissen wir momentan noch nicht genau", sagte Geschäftsführer Markus Walter MDR SACHSEN. "Doch wenn wir am Ende daraus hervorgehen, wird sich vieles verändert haben." Schon jetzt sei absehbar, "dass es Jahre dauert, bis wir wieder auf dem alten Stand sind."

Die Folgen für das Unternehmen sind laut Walter gravierend. "Für uns ist die Pandemie existenzbedrohend", sagte Walter MDR Sachsen. Eine der größten Herausforderung sei die "unabsehbare Situation". "Bislang wissen wir nicht, was für Reisen wir wann wieder durchführen können." Nur wenn sich die Situation bis Jahresende normalisiere, könne das Unternehmen mit einem blauen Auge davonkommen. Dauere die Krise noch länger an, könne es jedoch "ganz, ganz eng werden", erklärte der Geschäftsführer.

Der Dresdner Anbieter "Diamir" organisiert Erlebnisreisen in über 120 Länder der Welt - von der Safari bis zur Antarktis-Kreuzfahrt. Reisen innerhalb Europas machen nur einen kleinen Teil des Angebots aus. Seit dem Lockdown Mitte März hat das Unternehmen laut Walter über 3.000 Reisen stornieren und umbuchen müssen. Die Rückzahlungen bewegten sich in Millionenhöhe.

Einen Teil der Rückforderungen habe der Anbieter aus Rücklagen für Krisenzeiten bezahlen können." Die sind allerdings längst aufgebraucht“, sagte Walter. "Momentan leben wir quasi auf Kosten von Krediten." Die Anzahlungen der Kunden seien bereits an Partner wie Hotels, Flug- und Busunternehmen in den Reiseländern weitergereicht geworden, was die Rückzahlung erschwere. Oft gebe es von diesen gar kein Geld zurück, "weil das Hotel schon insolvent ist, oder keine Möglichkeit hat, die Forderung zu begleichen".