Die Open-Air-Reihe mit Konzerten und Filmabenden hatten im vorigen Sommer 238.700 Gäste besucht. Die 2020er Ausgabe komplett abzusagen, wäre "das Traurigste, was wir machen müssten. Es wäre die 30. Saison in diesem Jahr", meinte Franke. Am 25. Juni sollen die Filmnächte eröffnet werden. Wie genau, ist derzeit offen. "Das Filmmaterial zur Auswahl ist deutlich weniger geworden, weil es derzeit keine Neuerscheinungen in den Kinos gibt", meinte die Sprecherin. Das Filmprogramm für die Filmnächte stünde immer erst Ende Mai fest.