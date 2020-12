Ja. Seit April wurden die Kurse wieder hochgeredet, mit Verweis auf den Impfstoff, der in ein paar Wochen da sein wird. Doch die Pandemie zieht sich, es wird in Deutschland noch immer nicht geimpft. Zurzeit sind die Kurse also viel zu hoch. Dem Mittelstand geht es schon jetzt deutlich schlechter als im Jahr 2009, als die Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte. Gleichzeitig sind durch die staatlichen Rettungsgelder Billionen zusätzliche Euro und US-Dollar auf dem Markt.

Das ist schwer zu sagen. Eigentlich sind wir schon überfällig, wenn nicht immer wieder Geld rein gepumpt worden wäre. Wir haben jetzt gewaltige Zunahmen von Corona-Infektionen und auch Todesfälle in den USA. Es wird also erwartet, dass noch mal Anfang des Jahres Rettungsgelder im großen Umfang reingeschoben werden. Aber selbst unsere Kanzlerin hat ja gesagt, wir können damit nicht ewig weitermachen. Also irgendwann sind die Schulden so hoch, dass sie nicht mehr zurückzuzahlen sind.