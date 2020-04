Nach rund zwei Wochen Wartezeit ist einer der drei jungen Dresdner, die in Neuseeland gestrandet waren, zurück in Sachsen. Am frühen Mittwochmorgen landete Lorenz Grade in Frankfurt am Main. "Meine Freunde sind jedoch noch in Neuseeland und warten auf einen Flugtermin", sagte der 18-Jährige MDR SACHSEN. Mit zwei weiteren Dresdnern und einem Bayern hatte Grade in einem Bungalow auf einem Zeltplatz in Christchurch ausgeharrt und seit dem 25. März auf einen Rückflugtermin gewartet. Wie dem Quartett erging es rund 12.000 Deutschen in Neuseeland.