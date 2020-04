Von den Luftbedingungen und dem getakteten Zugang durch Zeittickets her wäre die einstige Schatzkammer sächsischer Kurfürsten und Könige laut Ackermann "ein ideales Museum in diesen Zeiten". Nach ihren Angaben gab es zudem schon früher Überlegungen, die Besucherzahl pro Stunde von bisher 100 auf 80 oder weniger zu beschränken. "Es war ja immer sehr gefragt, jetzt würden wir den Zugang noch stärker reduzieren trotz Verringerung der Einnahmen, die Sicherheit wird weiter erhöht."

Am 25. November drangen bislang unbekannte Täter in das Historische Grüne Gewölbe ein. Bildrechte: dpa

Bei dem Einbruch am 25. November 2019 waren Unbekannte in der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in das weltberühmte Museum im Residenzschloss eingedrungen. Im Juwelenzimmer hatten sie mit einer Axt drei Löcher in die Vitrine geschlagen und nahmen daraus etwa zwei Dutzend barocke Schmuckstücke aus Gold, Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert mit.



Der Coup, der weltweit Schlagzeilen machte, dauerte nur wenige Minuten - als die Polizei eintraf, waren Diebe und Beute verschwunden. Für Hinweise zur Ergreifung der Täter ist eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt. Eine Sonderkommission namens "Epaulette" ermittelt in dem Fall und geht von einer geplanten Tat aus.