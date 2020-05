Normaler Unterricht fand am Mittwoch in Weinböhla noch nicht statt. Nach dem Erklären der neuen Regeln sollten die Kinder erst einmal in ihrer Schule ankommen. "Wir wollten erspüren, wie die Schüler zu Hause zurechtgekommen sind und haben lange Gesprächsrunden gemacht", erklärt Schulleiterin Carola Münster. Sie hatte am Morgen die 120 Schüler in den Gruppen begrüßt und festgestellt, dass sie mit ganz unterschiedlichen Gefühlen hereingekommen sind. "Manche waren ganz still, andere gaben sich cool. Alle sagten, dass es ein seltsamer Schultag sei. Aber jeder Lehrer ist auch froh, dass er seine Schüler zurück hat."

Mit Absperrbändern und Kegeln wurden in der Grundschule Weinböhla Wege markiert, damit die Kinder die Mindestabstände einhalten können. Schulleiterin Carola Münster zeigt den Gang im ersten Stock, den jetzt ein rot-weißes Band in zwei Wege teilt. Bildrechte: Kathrin König

Wie es nach Himmelfahrt mit dem Unterricht für weitere Klassen in der Grundschule weitergehen wird, weiß Carola Münster noch nicht. Normalerweise unterrichten 28 Lehrer die 19 Klassen in der Grundschule. Wenn jede Klasse geteilt werden soll, hätte Schulleiterin Carola Münster zwar genug Räume, aber nicht genug Personal für alle Gruppen. Einige Kollegen zählten zudem zur Risikogruppe, die derzeit nicht direkt mit Kindern arbeiten könnten.



Da sei sie nun seit 1983 im Schuldienst tätig, habe an Dresdner Schulen zwei Hochwasser und mehrere Umzüge mit den Schulen organisiert und immer gedacht, dass sie schon alles miterlebt habe. Und dann kam die Corona-Pause. "Wo sonst 460 Kinder sind, war es plötzlich ungewöhnlich still", erinnert sich Carola Münster an die vergangenen Wochen in ihrer Schule. "Es wird irgendwie werden, egal, was kommt. Wir werden auch das hinkriegen", meint sie zuversichtlich.