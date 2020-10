Das Bundesforschungsministerium stattet die Hochschulmedizin Dresden mit 7,5 Millionen Euro aus. Wie das Dresdner Uniklinikum mitteilte, soll das Geld in die Erarbeitung von Konzepten zum optimalen Pandemiemanagement bei der stationären Patientenversorgung fließen. Ziel sei es, in möglichst kurzer Zeit Erkenntnisse über effiziente Versorgungsstrukturen verfügbar zu machen. An diesem wissenschaftlichen Projekt arbeitet die Hochschulmedizin Dresden mit der Universitätsmedizin Frankfurt/Main zusammen.