Impfbusse fahren für Testläufe in drei Landkreisen Sachsens vor. Bildrechte: Roland Halkasch

In Bannewitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat am Freitag das erste mobile Impfzentrum des Deutschen Roten Kreuzes Sachsen (DRK) Station gemacht. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung können sich dort bis zum Sonntag Bannewitzer über 80 Jahre gegen das Coronavirus impfen lassen - wenn sie einen Impftermin haben. Die betreffenden Senioren seien alle von der Gemeinde angeschrieben worden, hieß es. Insgesamt 360 Impfdosen können vergeben werden. Der Impfbus steht vor dem Bürgerhaus an der August-Bebel-Straße und ist bis zum Sonntag jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.