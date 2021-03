Dresden gehört mit seiner Fläche zu den größten Städten in Deutschland. Natürlich kann die Ersparnis bei Wohnungen, die nah am Impfzentrum - am Messezentrum - liegen, in bestimmten Fällen lediglich zwei Euro betragen. Da die Messe jedoch für viele nicht leicht zu erreichen ist und vom Stadtzentrum entfernt liegt, ist sie für einen Großteil der Anspruchsberechtigten eine komfortable und preisgünstige Möglichkeit, um in das Impfzentrum zu gelangen. Eigentlich hatte der Taxiverband eine Impftaxi-Aktion für ganz Sachsen angeregt. Vom Freistaat oder aus anderen Kommunen ist aber noch nichts gekommen. Die Impftaxis gibt es jetzt also erst einmal nur in Dresden.