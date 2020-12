Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Dresden am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut in Dresden bei 344,5. Weil die Inzidenz den 300-er Grenzwert bereits an fünf Tagen überschritt, wird nun auch die Versammlungsfreiheit weiter eingeschränkt. Ab Donnerstag ist nur noch eine Teilnehmerzahl von zehn Personen erlaubt.