Sind tatsächlich alle Ihre Patienten auch nach Monaten so schwer von der Krankheit gezeichnet?

Prof. Peter Spieth: Nicht jede Covid-Infektion verläuft gleich schwer. Es gibt asymptomatische Verläufe, es gibt Verläufe, die sind wenig symptomatisch - da können die Patienten auch zu Hause bleiben. Es gibt Patienten, die müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden und dort Atemunterstützung kriegen. Und dann gibt es die Patienten, die wirklich intensivmedizinisch unterstützt werden müssen - ungefähr zwei bis fünf Prozent der Gesamtinfektionen. Wenn Sie Patienten intensivmedizinisch betreuen, dann sind die extrem krank. Die Verläufe dieser Patienten sind sehr, sehr lang und schwer. Wir reden da von wochenlanger intensivster Beatmungstherapie, die Patienten sind lange im künstlichen Koma und es kommt zum Teil zu Folgekomplikationen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie können wir uns denn solche Folgekomplikationen vorstellen?

Wenn Sie sich den Arm gebrochen haben, der war eingegipst und Sie haben den Arm über drei oder vier Wochen nicht bewegt, merkt man ja auch, wie die Muskulatur abnimmt. Bei einem Intensivpatienten kann man sich das auch so vorstellen. Sie haben zum Beispiel kaum noch muskuläre Kraft. Das muss man in sehr langen Reha-Maßnahmen wieder auftrainieren.

Die Patienten, von denen Sie sprechen, sind schon eine ganze Weile aus dem Krankenhaus entlassen. Halten Sie noch Kontakt?

Bei den Patienten, die lange bei uns gelegen haben, haben wir ein Interesse zu verfolgen, wie es ihnen so geht. Viele Patienten melden sich auch noch mal. Oft wenn sie mit der Reha fertig sind, schreiben sie noch mal eine Karte oder rufen an. Besuchen geht ja gerade nicht. In der Sommerpause hatten wir mal Besuche von Patienten aus der ersten Welle. Das ist natürlich auch für das Team ein ganz besonderer Moment: Man hat über Wochen mit und für den Patienten gekämpft. Wenn sich der Patient dann erholt und uns besucht, ist das ein toller Moment. Aber man muss auch sagen: Diese Patienten waren noch schwer gezeichnet. Sie sind noch nicht so weit, dass sie wieder in ihr ganz normales Leben zurück können.

Das heißt, beispielsweise auch in den Job. Trifft das vor allem auf Menschen zu, die in ihren Berufen schwere körperliche Arbeit verrichten?

Die Patienten sind ja ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft. Man hat alle Alters- und Berufsgruppen dabei. Eine dieser ehemaligen Patientinnen ist eine Krankenschwester und die ist bei weitem noch nicht so weit, dass sie wieder in der Pflege arbeiten kann. Selbst bei den Patienten mit Bürojob ist es schwierig. Sie berichten über chronische Müdigkeitssyndrome - sie haben also Probleme, sich zu konzentrieren, haben ein Schwächegefühl.

Was meinen Sie, wie lange das diese Patienten noch beschäftigen wird?

Wir kennen die Erkrankung einfach noch nicht lange. Unsere Erfahrungen sind gerade mal acht oder neun Monate alt. Was in ein oder zwei Jahren ist, wie lange das dauert und ob sich bei allen Patienten wieder alles zurückbildet, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber wir sehen, dass Patienten aus der ersten Welle eben jetzt noch chronische Probleme haben.

Muskuläre Beschwerden und Müdigkeit hatten Sie schon als eine chronische Folgeerscheinung genannt. Was können Sie noch beobachten?

Es gibt bei vielen Patienten respiratorische Probleme. Bei manchen ist also die Lungenfunktion noch schlecht. Sie können zum Beispiel noch nicht so richtig Treppen steigen. Oder sie sind selbst beim Gehen in der Geraden noch nicht belastbar. Aber auch posttraumatische Belastungsstörungen sind ein Problem. Man muss sich vorstellen: Die Patienten waren zum Teil sehr lange auf der Intensivstation, danach sehr lange in der Intensiv-Reha. In der Zeit hatten sie wenig oder gar keinen Kontakt zu ihren Familien - wenn es ihnen besser ging, dann nur über elektronische Medien. Das macht auch psychisch etwas mit den Patienten. Bis jetzt können wir sehr schwer abschätzen, was noch an posttraumatischen Belastungsstörungen im Langzeitverlauf auftreten wird. Dass sie kommen, ist relativ wahrscheinlich. Es sind einfach Extrembedingungen, die wir sonst im normalen Krankenhausalltag nicht haben, wie Besuchsverbote.

Sie arbeiten mit einem Team aus erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Sehen Sie trotzdem die Gefahr der posttraumatischen Belastungsstörung in ihren Teams?