Prof. Michael Albrecht: Wir sehen seit vier Wochen, dass sich die Anzahl der stationären Patienten reduziert. Wir kommen ja von weit über 3.500 Patienten. Jetzt liegen wir in Sachsen unter 1.300, auch unter 1.000 an einzelnen Tagen. Das bedeutet, wir sehen einen Rückgang.



Die Intensivpatienten liegen länger. Das bedeutet, dass der Rückgang deutlich langsamer geht. Da haben wir in den Krankenhäusern immer noch ziemlich hohe Auslastungen.