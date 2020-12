Auftragsmangel droht Kleinstunternehmern wie Tim Roth so schnell wohl nicht: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind Millionen Berufstätige in Deutschland ins Homeoffice gewechselt. Aktuell arbeite jeder Vierte ausschließlich im Homeoffice, teilte der Digitalverbands Bitkom jüngst mit. Das entspreche 10,5 Millionen Berufstätigen. Auf weitere 20 Prozent (8,3 Millionen) treffe das zumindest teilweise zu, also nicht an allen Arbeitstagen pro Woche. Insgesamt arbeite damit aktuell fast jeder Zweite (45 Prozent) zumindest teilweise im Homeoffice.



Das sei das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 1.503 Erwerbstätigen in Deutschland ab 16 Jahren, die laut Verband auch Erwerbstätige aller Berufsgruppen erfasse, hieß es. Auch nach Ende der Corona-Pandemie werden sehr viel mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, prognostiziert der Verband.