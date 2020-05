Jugendweihen in Sachsen - eine Übersicht - In 95 Orten in Sachsen sind Jugendweihen in diesem Jahr geplant.

- Rund 12.200 Jugendliche hatten sich für das Fest zum symbolischen Abschluss ihrer Kindheit angemeldet.

- Die Feierstunden dazu sollten ursprünglich in der Zeit von März bis Juni stattfinden. Nun wurden sie auf September bis Dezember 2020 verschoben.