"Pass auf! - Auf Dich, auf Andere, auf uns Alle“ - mit diesem eindringlichen Appell richten sich die Dresdner Kliniken gemeinsam an die Menschen in der Region. Sie wollen auf die sich zuspitzende Lage bei der Versorgung von Covid-19-Patienten aufmerksam machen. Inzwischen hat der massive Anstieg der von schweren gesundheitlichen Problemen betroffenen Infizierten auch die Dresdner Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht, teilten die Kliniken in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Städtische Klinikum kann beispielsweise schon seit einer Woche keine neuen Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf zur intensivmedizinischen Versorgung mehr aufnehmen.

Leid der Patienten und Belastung des Krankenhauspersonals

Der Leiter des Koordinationsteams Corona und Ärztlicher Leiter der Notaufnahme am Städtischen Klinikum Dresden, Dr. Mark Frank, verweist auf das Leid der Patienten, von Angehörigen und auch auf die seelische und körperliche Belastung des medizinischen Personal.

Corona ist real - jeden Tag erleben wir Patienten, die schwer krank sind; Patienten, die sterben und Pflegekräfte und Mediziner, die an ihre Grenzen gehen und Tränen in den Augen haben. Dr. Mark Frank | Leiter des Koordinationsteams Corona und Ärztlicher Leiter der Notaufnahme am Städtischen Klinikum Dresden

Gemeinsam machen die Dresdner Kliniken auf die sich zuspitzende Lage aufmerksam. Bildrechte: Dresdner Krankenhäuser (Gemeinschaftsaktion)

Bitte um Maske, Abstand und Kontaktvermeidung

In Zeitungsanzeigen und Posts in den Sozialen Medien bitten das Krankenhaus St. Joseph-Stift, das Diakonissenkrankenhaus Dresden, das Universitätsklinikum Dresden und das Städtische Klinikum Dresden mit Nachdruck darum, die Maßnahmen und Verordnungen zur Verringerung der Corona-Infektionszahl zu unterstützen. Abstand, Maske und Kontaktreduzierung seien jetzt besonders wichtig.

Neben leichten Verläufen viele schwere Fälle

Viele vom Coronavirus ausgelöste Erkrankungen verliefen zwar mild, räumten die Mediziner ein. "Doch bereits deutlich spürbare Symptome wie der Verlust des Riech- und Geschmacksinns oder andere, die körperliche Leistungsfähigkeit einschränkende Probleme können hartnäckig sein und chronisch werden", heißt es weiter in der gemeinsamem Mitteilung. "Was den in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung der Covid-19-Patienten eingebundenen Medizinern und Pflegekräften die größten Sorgen bereitet, sind die sehr schweren Fälle."

Grenzerfahrung für Patienten und Kliniken

Plätze für die Intensivversorgung von Patienten mit sehr schweren Verläufen werden knapp. Bildrechte: dpa Für fast alle in den Kliniken behandelten Betroffenen sei diese Infektion "eine Grenzerfahrung", so die Ärzte und Pfleger, "genau wie für die Dresdner Kliniken". Im Extremfall könnten sie nicht mehr für alle Patienten in der gewohnt hohen Behandlungsqualität da sein." Bereits jetzt arbeiteten Pflegepersonal sowie Ärztinnen und Ärzte "am körperlichen und seelischen Limit". Deshalb richte man nun den gemeinsam Appell an die Bevölkerung, die Pandemie ernst zu nehmen.