Normalerweise verwandelt sich Ende Juni die Landschaft zwischen Loschwitz und Pillnitz in ein grosses Festgelände mit Musik, Kunst und Besucherandrang. In diesem Jahr wurde das Elbhangfest erst auf September, nun auf Juni 2021 verschoben. Bildrechte: Elbhangfestverein

Das Dresdner Elbhangfest fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das haben die Mitglieder des Elbhangfest-Vereins am Donnerstagabend beschlossen. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN, das 30. Kunst- und Kulturfest werde auf das letzte Juni-Wochenende 2021 verschoben. Es stehe dann unter dem Motto "Das Dreißigste tanzt". Damit soll an die Geschichte des Tanzes in Dresden erinnert werden um Gret Palucca und Mary Wigman und soll sie mit der aktuellen Dresdner Tanzszene verbinden.