Hinter Matthias Creutziger liegen die wohl dramatischsten Monate seines Lebens. Creutziger hatte sich Ende März genau wie seine Frau Ruthild mit dem Coronavirus infiziert. Was harmlos begann, führte bei ihm zu schwerem Husten und hohem Fieber. Am 3. April rettet ihm seine Frau das Leben: Sie ruft den Rettungswagen. Auf der Intensivstation wird Creutziger in künstliches Koma versetzt, beatmet und über Schläuche versorgt. Sein Zustand war kritisch – ewig lang. Erst am 6. Mai kommt er so langsam wieder zu sich. Dazwischen: Alles, was man sich an Krankheiten vorstellen kann und das harte Ringen um das eigene Leben. "Wie mir gesagt wurde, habe ich fast alles bekommen: Herzvorhofflimmern, Lungenentzündung, Nierenversagen, Thrombosen und Krankenhauskeime", erklärt Creutziger.