Die Corona-Krise bremst auch im ostsächsischen Handwerk Umsatz und Zukunftsaussichten. Wie die Handwerkskammer am Montag mitteilte, schätzen 52 Prozent der rund 22.500 Unternehmen in der Region ihre derzeitige Lage als gut ein. Zwei Drittel sprechen von einer für die Jahreszeit normalen Auftragslage. Knapp ein Viertel meldet dagegen weniger Aufträge und jeder fünfte Handwerksbetrieb erwartet einen weiteren Rückgang. Der von der Handwerkskammer berechnete Geschäftsklimaindex sank im Vergleich zum Frühjahr um acht Prozentpunkte, verglichen mit dem vergangenen Herbst sogar um 15 Prozentpunkte.

Die Lage unterscheidet sich allerdings je nach Branche deutlich. So müssen im Kammerbezirk Ostsachsen in diesem Monat rund 970 Kosmetikbetriebe schließen, mehr als 400 Bäcker und 240 Fleischer dürfen keine Cafés oder Imbisse betreiben und ihre Waren nur außer Haus verkaufen. In der Baubranche dagegen schätzen knapp zwei Drittel der Handwerksunternehmen ihre aktuelle Lage als gut ein, im Kfz-Handwerk sind sogar 85 Prozent zufrieden. Der aktuelle Teil-Lockdown trübt allerdings branchenübergreifend die Zukunftsaussichten.