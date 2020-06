Wochenlang hat die Steinschlange im Dresdner Waldpark vielen Familien und Spaziergängern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Das ist nun vorbei. Doch dank der Initiative des Künstlers Johann Kral lebt die Idee der sogenannten Schmunzelsteine weiter. Er hat die vielen kleinen Kunstwerke am Dienstag eingesammelt und will ihnen nach eigener Aussage ein zweites Leben schenken. Somit rettet er die Steine vor dem Müll. Denn die Stadt hätte sie entsorgt, da sie bei anstehenden Grünpflegearbeiten stören.

Mitte Juni hatte die Stadt angekündigt, dass alle Schmunzelsteine bis zum 1. Juli weggeräumt werden müssen. Daraufhin hat eine der vielen Künstlerinnen, die ehemalige Spielzeugmalerin Eva Mayer, ihre Steine gerettet. Doch sie wollte sie nicht behalten, sondern persönlich an Kral übergeben, der aus ihren und den vielen anderen Kunstwerken eine Skulptur fertigen will.

Eva Meyer wollte verhindern, dass Fremde ihre Kunstwerke einsammeln und übergab sie persönlich an Johann Kral.

Wie genau das "zweite Leben" der rund 4.000 verbliebenen Steine aussehen wird, will Kral noch nicht sagen. Das Projekt sei noch im Entstehungsprozess und "eine werdende Mutter verrät ja auch nur selten den Namen ihres Babys", kommentiert er mit einem Schmunzeln. Fest steht, dass die Skulptur aus Holz und den Steinen entstehen soll. Und auch der künftige Standort ist schon bekannt: Das Kunstwerk soll im Landhaus des Stadtmuseums Dresden ausgestellt werden.

Wann die Skulptur fertig sein wird, ist noch ungewiss und auch abhängig von der Finanzierung. Mit der Unterstützung eines Sponsors, könne er die Arbeit schneller beenden, so der gelernte Holzbildhauermeister. Andernfalls würde er nur in seiner Freizeit an dem Kunstwerk arbeiten können. Grundsätzlich schätzt er den Arbeitsaufwand auf zwei bis drei Monate.