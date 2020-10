Unterdessen erklärte das Dresdner Gesundheitsamt am Dienstag, mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher zu kommen. Zwar sei das Team von 15 Mitarbeitern Anfang Oktober auf inzwischen 45 aufgestockt worden. Eine vollständige Nachverfolgung sei dennoch nicht möglich. In den nächsten Wochen sollen demnach Beschäftigte anderer Ämter der Stadtverwaltung ins Gesundheitsamt wechseln. Zudem liefen Anfragen bei der Bundeswehr. In dieser Woche will man sich bereits mit der Dresdner Volkshochschule abstimmen.