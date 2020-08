Die Bundesliga-Footballer der Dresden Monarchs werden in diesem Jahr doch noch einmal ein Spiel vor Publikum bestreiten. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat die Stadtverwaltung Dresden das Hygienekonzept für die Partie gegen den polnischen Meister - die Panthers Wroclaw - am 20. September genehmigt. 1.570 Fans dürfen damit das einzige Spiel der Monarchs in diesem Jahr live im Stadion sehen. "Wir haben uns sehr über die Genehmigung gefreut! Nun ist es an uns und unseren Fans, diese umzusetzen", so Monarchs-Geschäftsführer Jörg Dreßler. Der Ticketverkauf für das Spiel im Heinz-Steyer-Stadion soll kommende Woche starten.