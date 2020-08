Ein Dresdner Unternehmen hat eine App entwickelt, die die Nachverfolgung von Kontakten Corona-Infizierter bei Veranstaltungen erleichtern soll. Das Projekt "pass4all" des gleichnamigen Start-ups befinde sich in der abschließenden Testphase und soll ab dem 1. September kostenlos in den App-Stores zum Download verfügbar sein, sagte Kathleen Parma MDR SACHSEN. Parma, die Mitte April mit der Aktion "Leere Stühle" in Dresden und in anderen Städten auf die schwierige Situation von Veranstaltern und Gastronomen aufmerksam machte, hat die App gemeinsam mit drei weiteren Unternehmern entwickelt.