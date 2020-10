"Die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus im Moment in unserer Stadt und unserer Region verbreitet, macht weitere Einschränkungen in jedem Fall erforderlich", sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert.

Neben einer erweiterten Maskenpflicht innerhalb von Gebäuden wird es in Dresden an belebten Innenstadtplätzen auch eine Maskenpflicht unter freiem Himmel geben. Diese gilt von Montag bis einschließlich Samstag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 4 Uhr am Folgetag. Ausgenommen ist die Fortbewegung per Fahrrad oder beim Joggen.