Die Militärmaschine landete am Mittag in Dresden

Die Militärmaschine landete am Mittag in Dresden

Die Militärmaschine landete am Mittag in Dresden Bildrechte: Tino Plunert

Zwei weitere Covid-19-Patienten aus Italien sind am Donnerstag in Sachsen eingetroffen. Sie wurden von einer italienischen Militärmaschine nach Dresden gebracht und sollen im Universitätsklinikum Dresden und dem auf Beatmungsmedizin spezialisiertem Fachkrankenhaus in Coswig behandelt werden. Damit hat Sachsen nun sechs schwer erkrankte Italiener aufgenommen.