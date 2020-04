Der erste von drei Corona-Patienten aus Frankreich ist am Donnerstagnachmittag am Flughafen Dresden gelandet. Ein Flughafensprecher sagte MDR SACHSEN, die Betroffenen werden bis zum Abend separat per Ambulanzflugzeug eingeflogen. Von dort werden sie in Krankenhäuser gebracht.

Am Donnerstagnachmittag landete die erste Maschine mit einem Corona-Patienten aus Frankreich in Dresden.

Am Donnerstagnachmittag landete die erste Maschine mit einem Corona-Patienten aus Frankreich in Dresden.

Am Donnerstagnachmittag landete die erste Maschine mit einem Corona-Patienten aus Frankreich in Dresden. Bildrechte: Tino Plunert

Sachsen hatte in den vergangenen Tagen bereits acht Patienten aus Italien aufgenommen. Sie werden in fünf Kliniken in Leipzig, Chemnitz, Dresden und Coswig behandelt. Einer von ihnen war in der Nacht zum Mittwoch im Leipziger Uniklinikum gestorben. Ein weiterer Landsmann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Er liegt im Herzzentrum Leipzig. Der Patient musste an eine sogenannte künstliche Lunge angeschlossen werden. "Wenn das nicht greift, haben wir keine weiteren Möglichkeiten", sagte Gerhard Hindricks, Ärztlicher Direktor des Herzzentrums.