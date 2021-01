Auch bundesweit sollen weitere Aktionen folgen, wie der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks sagte. So will der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks unter dem Motto "Licht an - bevor es ganz ausgeht" aufrufen, am 31. Januar bundesweit in ihren wegen Corona geschlossenen Läden 24 Stunden lang das Licht brennen zu lassen. Es gehe darum auf die schwierige Lage der Friseure hinzuweisen, deren Situation mittlerweile teilweise dramatisch sei.