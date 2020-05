Unternehmer der Reisebranche haben am Mittwoch in Dresden erneut für eine bessere staatliche Hilfe in der Corona-Krise demonstriert. Rund 200 Reisebüro-Inhaber, Busunternehmer, Stadtführer und Reiseleiter aus dem Raum Dresden beteiligten sich an der Aktion. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens führten bei vielen Reiseunternehmen zu drastischen Umsatzeinbrüchen. "Jetzt geht es um den Erhalt der Reisewirtschaft, einen Rettungsschirm für die gesamte Touristik und nicht rückzahlbare Finanzhilfen für uns", hatte Organisatorin Birgit Büttner im Vorfeld verlangt. Die Branchenvertreter hatten bereits vorige Woche und im April in Dresden demonstriert.