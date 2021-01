Sachsen will in der kommenden Woche eine Einrichtung für Quarantäne-Verweigerer in Betrieb nehmen. Wie das Innenministerium mitteilte, ist ein Gebäude in Dresden auf dem Areal an der Stauffenbergallee/Ecke Hammerweg als Einrichtung vorgesehen. Ursprünglich hatte die Landesregierung die Unterbringung Betroffener in einem Krankenhaus in Betracht gezogen. Allerdings würden dort alle Kapazitäten in der Corona-Pandemie dringend gebraucht, hieß es.