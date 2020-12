Die trotz Verbots zu erwartenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Dresden werden in politischen Kreisen scharf kritisiert. Es sei an Rücksichtslosigkeit, Ignoranz und Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten, dass bundesweit zu einer Querdenken-Demonstration mobilisiert werde, erklärte SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas. "Dass die Hooliganszene mittlerweile europaweit nach Dresden einlädt, zeigt, dass es diesen Leuten keineswegs um legitime Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geht." Man habe bei der Demonstration am 7. November in Leipzig gesehen, dass sich die meisten Menschen bei der Versammlung nicht an die Regeln halten. Mittlerweile habe sich die Pandemie-Lage weiter verschärft, so Pallas.