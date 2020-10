Die Polizei will bei den am Sonnabend geplanten Kundgebungen in Dresden die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Das kündigte die Polizeidirektion am Freitag an. Zu den Regeln gehören das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Insgesamt sind für den Samstag drei Kundgebungen und eine Mahnwache angemeldet, unter anderem auf dem Theaterplatz.