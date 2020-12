Die Polizei ist seit dem Vormittag mit einem Großaufgebot in Dresden im Einsatz. Ein Polizeisprecher sagte am Sonnabendmittag, die Zufahrten würden kontrolliert, ebenso wie die Bahnhöfe der Stadt. Außerdem sei ein Hubschrauber im Einsatz, um das Demonstrationsgeschehen zu beobachten.

Im Laufe des Tages bereits erste Personengruppen in Gewahrsam genommen. Am Hauptbahnhof wurden nach Polizeiangaben bislang insgesamt 26 Personen durch die Bundespolizei gestoppt und einer Idenditätsfeststellung unterzogen. Sie seien auf dem Weg zu einer der verbotenen Veranstaltungen gewesen, hieß es. Man habe sie vorerst in Gewahrsam genommen. Zudem müssen sie sich wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung verantworten, so der Polizeisprecher.