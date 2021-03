12:43 Uhr | Zahlreiche Verstöße gegen Mund-Nasen-Schutz

Das Geschehen am Landtag ist nach Angaben eines MDR-Reporters sehr undurchsichtig. "Hier laufen bestimmt gut 200 Leute rum. Vereinzelt spricht die Polizei sie an und fragt nach Ausweisen." Unter ihnen sind auch Anhänger des rechtsextremen Drittes Weges. Viele seien in kleineren Gruppen unterwegs und kaum jemand trage einen Mund-Nasen-Schutz, so der Reporter. Die Polizei weist sie über Lautsprecher auf die MNS-Pflicht hin.



Über die Königsbrücker Straße sind mehrere Mannschaftswagen der Polizei mit Blaulicht Richtung Innenstadt unterwegs.

12:30 Uhr | Großes Polizeiaufgebot

In der Innenstadt ist das Aufgebot der Polizei überall präsent. Zahlreiche Einsatzwagen sind an verschiedenen Orten in der Stadt positioniert, dazu kommen Wasserwerfer und Pferdestaffeln. Über dem Landtag kreist ein Hubschrauber. Die Polizei kontrolliert mehrere kleine Grüppchen, die der "Querdenken"-Bewegung zuzuordnen sind. Einige von ihnen tragen Buttons an der Jacke mit der Aufschrift "Umarmbar".

11:55 Uhr | Autokorso Richtung Innenstadt

Begleitet von der Polizei bewegt sich ein Autokorso mit etwa 30 Fahrzeugen aus Klotzsche kommend Richtung Innenstadt. Bildrechte: Daniela Kahls

11:15 Uhr | Gegenprotest am Königsufer geplant

Die Initiative "Querdenken 351" hatte für heuet zunächst eine Versammlung mit 3.000 Menschen am Königsufer angemeldet, später wurde die Prognose der Teilnehmerzahl auf 5.000 erhöht. Sie sollte Teil einer bundesweiten Aktion der Initiative gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sein unter dem Motto "Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht!".



Gegenproteste zu den "Querdenkern" sind weiterhin geplant: So rufen etwa das Bündnis "Dresden Nazifrei" und die Grüne Jugend für Mittag zu einer Kundgebung am Königsufer auf.

10:50 Uhr | "Querdenken"-Organisator will eventuell in Karlsruhe klagen

"Querdenken"-Organisator Marcus Fuchs kündigte auf Nachfrage an, beim Oberverwaltungsgericht eine Gehörsrüge einreichen zu wollen. Dieser Rechtsbehelf - auch Anhörungsrüge genannt - hat das Ziel, eine Fortsetzung des Verfahrens zu erreichen. Nach Auffassung von Fuchs haben die Richter am Oberverwaltungsgericht den Standpunkt der Demo-Anmelder nicht gewürdigt. Auch einen Gang vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schloss Fuchs nicht aus. Am 12. Dezember 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe im Fall einer untersagten "Querdenken"-Kundgebung in Dresden einen entsprechenden Eilantrag der Anmelder abgelehnt.

10:30 Uhr | Erste Versammlungsteilnehmer in der Stadt

Laut Polizei gibt es im Bereich der Innenstadt mehrere angezeigte Demonstrationen, zudem wurden mehrere Autokorsos angemeldet. Der erste hatte sich am Morgen mit rund 30 Fahrzeugen aus Löbau in Bewegung gesetzt - begleitet von der Polizei. "Für uns bleibt es ein großer Einsatz." Die Beamten in Dresden werden von Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei und von Polizisten aus Nordrhein-Westfalen unterstützt.

09:48 Uhr | Polizei rüstet sich trotz Demo-Absage für Großeinsatz

Trotz des Verbots der "Querdenken"-Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Dresden rüstet sich die Polizei für einen Großeinsatz. "Unsere Aufgabe ist es, das Versammlungsverbot mit aller Konsequenz durchzusetzen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf Anfrage. Die Beamten gehen davon aus, dass die Gegner der Corona-Maßnahmen trotz gerichtlichem Verbot für eine "Ersatzveranstaltung in der sächsischen Landeshauptstadt mobilisieren. Zudem gehe es darum, die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren, so der Sprecher. "Für uns bleibt es ein großer Einsatz." Die Beamten werden auch von Einsatzkräften aus anderen Bundesländern unterstützt.

06:23 Uhr | OVG bestätigt Verbot