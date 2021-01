Die Sterbefallzahlen in Deutschland sind zurzeit überdurchschnittlich hoch. Bildrechte: imago/photo2000

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, liegen die Sterbefallzahlen in der Woche vom 7. bis 13. Dezember etwa 23 Prozent oder 4.289 Fälle über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.

Übersterblichkeit Übersterblichkeit beschreibt, wie viele Menschen in einem gegebenen Zeitraum (Beispielsweise das Jahr 2020) im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre gestorben sind. Das statistische Bundesamt berechnet in seiner Analyse einen Wert über vier Jahre (2016-2019). Übersterblichkeit wird durch das Statistische Bundesamt dabei definiert als "Absolute Anzahl der Todesfälle über dem Durchschnitt der Jahre 2016- 2019".

Auffällige Entwicklung in Sachsen

Besonders auffällig ist demnach die Entwicklung der Sterbefallzahlen in Sachsen. Die Differenz zum Durchschnitt der vier Vorjahre nimmt dort seit Oktober von Woche zu Woche deutlich zu. In der Woche vom 5. bis 11. Oktober 2020 lag die Zahl der Sterbefälle noch unter dem Durchschnitt, im Dezember lag sie bereits 88 Prozent beziehungsweise 970 Fälle darüber.

Die Statistik zeigt: Im letzten Jahr starben deutlich mehr Menschen als in den Jahren davor. Aber sind alle diese zusätzlichen Todesfälle auf Corona-Erkrankungen zurückzuführen? Und welche Altersgruppen sind besonders davon betroffen?

Die Grafik zeigt die vom statistischen Bundesamt errechnete Übersterblichkeit für Deutschland. Die Spitze im Sommer (Ab KW 31) ist laut Ifo-Institut auf die Hitzewelle im August zurückzuführen. Bildrechte: ifo Institut

Kein ausreichender Schutz für Ältere

Diesen Fragen sind in den vergangenen Wochen mehrere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nachgegangen. Forscher der Universität München kommen zu dem Schluss, dass die "Eindämmung der Entwicklung steigender Fallzahlen in der besonders vulnerablen Gruppe der Ältesten nicht ausreichend gelungen ist". So heißt es im CoDAG-Bericht, des Instituts für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

CoDAG CoDAG steht für "Corona Data Analysis Group". Die Wissenschaftler des Instituts für Statistik der LMU, des Institut für Medizinische Informationsverarbeitung Biometrie und Epidemiologie (IBE) sowie die Data Science Initiative an der LMU wollen mit dem Projekt Handlungsempfehlungen für die Politik schaffen. Dazu analysieren und bewerten die Forscher vorliegende Daten zum Pandemiegeschehen.

Dresdner Forscher untersucht Übersterblichkeit

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des Ifo-Institus für Wirtschaftsforschung in Dresden. Ragnitz hat in einer Publikation die Übersterblichkeit untersucht, mit besonderem Augenmerk auf die Altersstruktur. Anders als die LMU bezieht sich Ragnitz dabei nur auf den Zeitraum bis Ende November. Durch ein erhöhtes Infektionsgeschehen bei älteren Menschen treffe die Übersterblichkeit besonders die Altersgruppe der Menschen über 60, sagt Ragnitz.

Joachim Ragnitz ist stellvertretender Leiter des Ifo-Institus in Dresden und hat die Übersterblichkeit im vergangenen Jahr untersucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wenn man coronabedingte Todesfälle aus der Statistik des Jahres herausrechne, falle auf, dass die Kurve der Todesfälle "ohne Corona" nahezu deckungsgleich zur Kurve der durchschnittlichen Zahl der Todesfälle in den Jahren 2016-2019 verlaufe. Dies deute auf eine coronabedingte Übersterblichkeit hin.

Die Grafik zeigt die Todesfälle in Deutschland im vergangenen Jahr. Gesamt, ohne Corona-Tote und den Schnitt der letzten Jahre. Bildrechte: ifo Institut

Alternde Bevölkerung verzerrt Statistik

Ragnitz‘ Auswertung zufolge kam es während der Pandemie vor allem in der Woche vom 6. bis 12. April mit 3,0 zusätzlichen Todesfällen je 100.000 Einwohner und in der zweiten Corona-Welle in der Woche vom 23. bis 29. November mit 2,9 zusätzlichen Todesfällen je 100.000 Einwohner zu einer überdurchschnittlichen Sterblichkeit. Rund die Hälfte der Übersterblichkeit in den beiden Corona-Wellen sei jedoch darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen ein höheres Alter erreicht haben.

Die generelle Altersentwicklung in Deutschland führt laut Ragnitz dazu, dass in der Gesamtbevölkerung der Anteil der älteren Menschen ansteigt. Laut des statistischen Bundesamtes ist der prozentuale Bevölkerungsanteil der Altersgruppe von 80 Jahren und mehr (die die höchste Sterblichkeit aufweist) zwischen 2016 und 2020 von 5,9 Prozent auf 7,0 Prozent gestiegen. Diese "vulnerable Gruppe" leidet besonders unter den Auswirkungen der Pandemie. Hier sind auch die Infektionsraten am höchsten, wie die Auswertung der LMU München (Seite 7) zeigt.

Lockdown hilft jungen Menschen

Der Dresdner Wissenschaftler kommt zu dem Schluss, dass ein Anstieg der Sterblichkeit in den Altersgruppen 60-79 Jahre und 80 Jahre und höher in Deutschland nicht verhindert werden konnte. "Für die jüngeren Altersgruppen dagegen haben die staatlichen Maßnahmen funktioniert. Ihre Sterblichkeitsrate war bis in den November nicht höher als üblich", sagt Ragnitz. Hingegen seien die Maßnahmen an der besonders gefährdeten Gruppe alter Menschen "vorbei gelaufen". Die Darstellung zeigt die Übersterblichkeit der Menschen in Deutschland nach Altersgruppen aufgeschlüsselt. Bildrechte: ifo Institut

Zwar zeige sich, dass in der Summe keine Übersterblichkeit festzustellen sei, wenn man den Alterungseffekt der Bevölkerung herausrechnet, so Ragnitz. Mehr Todesfälle als es aufgrund der veränderten Altersstruktur zu erwarten gewesen wäre, habe es aber sowohl in der ersten Coronawelle (Im Maximum 1,6 zusätzliche Todesfälle je 100.000 Einwohner) und in der zweiten Welle (1,4 zusätzliche Todesfälle je 100.000 Einwohner) gegeben.

Corona keinesfalls harmlos

Der Alterseffekt macht demnach etwa die Hälfte der Übersterblichkeit aus, der "Corona-Effekt" dementsprechend die andere. Das solle aber nicht heißen, dass Corona harmlos ist, so der Forscher. "Selbst wenige Todesfälle pro 100.000 Einwohnern in der Statistik zusätzlich, sind bei 80 Millionen Einwohnern sehr viele Menschen", sagt Ragnitz.