Nach der Corona-Pause öffnen am Sonnabend große Teile des Dresdner Residenzschlosses. Darunter auch das Grüne Gewölbe, das seit dem spektakulären Einbruch im November geschlossen war. Das haben die Staatlichen Kunstsammlungen am Freitag mitgeteilt. Diese Bereiche im Residenzschloss sind ab dem 30. Mai wieder geöffnet:

Diese Bereiche im Residenzschloss sind noch geschlossen:





Fürstengalerie

Renaissanceflügel mit Studiolo

Münzkabinett

Hausmannsturm



Seit dem 4. Mai kehren die Staatlichen Kunstsammlungen schrittweise zu den regulären Öffnungszeiten zurück. So haben bereits das Kunstgewerbemuseum im Schloss Pillnitz, die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung im Semperbau, die Völkerkundemuseen in Leipzig und Herrnhut und das Museum für Volkskunst in Dresden geöffnet.