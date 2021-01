Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) erklärte, dass man den Imfpstoff in Sachsen bisher vor an die Alten- und Pflegeheime und an die Krankenhäuser verteilt habe. So hätten alle 78 Krankenhäuser in Sachsen mittlerweile Impfstoff erhalten. Damit sei der Freistaat eines der wenigen Bundesländer, das die Krankenhäuser so in den Blick nehme, sagte Köpping. Dies tue man auch, um den sehr hohen Personalausfall durch Corona-Infektionen entgegen zu wirken. Insgesamt hätten in Sachsen mittlerweile 13.000 Menschen ihre erste Impfdosis erhalten, teilte die Ministerin mit.