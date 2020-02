Das Virus breite sich schnell aus. Kekulé hat angesichts dieser bisher bekannten Fakten zur neuen Erkrankung nach eigenen Angaben bereits vor zwei Wochen gefordert, alle Grippe-Kranken in Europa auch auf Corona zu testen. Das helfe, einen Ausbruch früh zu erkennen und durch Isolation der ersten Erkrankten eine Ausbreitung zu verhindern. Der Virologe geht davon aus, dass spätestens im Sommer die Aktivität von Corona-Viren abnehme. Ein wirksamer Impfstoff sei allerdings erst in anderthalb Jahren zu erwarten.

Nachdem in Dresden und im Landkreis Meißen fünf Personen von den Behörden zu Hause isoliert wurden und unter Beobachtung stehen, mehren sich die Fragen, wie die Krankenhäuser in Sachsen auf mögliche Infektionen vorbereitet sind. Der Verwaltunsgdirektor der Elblandkliniken, Peter Zeidler, sagte, die drei Kliniken in Riesa, Meißen und Radebeul seien gut vorbereitet. "Wir haben einen Hygienearzt, der für alle drei Standorte zuständig ist. Wir können hier isolieren. Es gibt verschiedene Bereiche, die ähnlich wie Brandabschnitte abgteilt werden können", erklärte Zeidler. Ärzte und Pflegepersonal seien in der Lage, sich kurzfristig auf solch eine Situation einstellen zu können.



Die fünf Sachsen werden bisher nur sicherheitshalber überwacht, weil sie auf einem Kreuzfahrtschiff in Asien unterwegs waren. Eine Infektion wurde bei ihnen bisher nicht festgestellt.