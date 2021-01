Breakdance ist auch in der Corona-Pandemie möglich. Die Tänzerinnen und Tänzer von The Saxonz müssen zwar auf Auftritte, Präsenzkurse für Kinder und gemeinsames Training in größerer Runde verzichten. Dennoch blicken The Saxonz optimistisch in die Zukunft. Mitbegründer und Tanztrainer Felix Roßberg sagte: "Uns ist es gelungen, nach jahrelanger Suche, endlich unser erstes gemeinsames Studio zu beziehen." Über den 2019 gegründeten Dresdner Verein "84´TIL - Zentrum für urbane Kultur", zu dessen Initiatoren The Saxonz gehörten, hätten sich die Tänzer und Tanztrainer am 1. November in ein ehemaliges Gewerbeobjekt in Radebeul eingemietet.