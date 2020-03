Nach der ab dem 21. März ab 00:00 Uhr geltenden Regelung ist es in Dresden untersagt, sich in Gruppen mit mehr als fünf Personen zu treffen. Damit geht die Stadt Dresden weiter als der Freistaat Sachsen. Der hatte am Freitagnachmittag verfügt, dass Ansammlungen von Gruppen künftig verboten sind, ohne eine genaue Anzahl von Personen zu nennen. In Leipzig gilt bislang eine Regelung (vom 18. März), wonach bei privaten Feiern nicht mehr als 20 Menschen anwesend sein dürfen.



Pressesprecher Kai Schulz sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, der Prozess der Neuinfektionen soll radikal verlangsamt werden. Es sei ein Signal an die Partygemeinde, sich nicht mehr in großen Gruppen zusammen zu finden. In Dresden sind bislang 89 Corona-Infektionen bestätigt.