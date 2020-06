01.06.2020 | 07:30 Uhr Mit "The Addams family" und Kim Fisher: Comödie Dresden bezieht Sommerquartier

Die Comödie Dresden nimmt am 13. Juni ihren Spielbetrieb wieder auf. Spielstätte wird der Schlossgarten vor dem Barockschloss Übigau sein. Der Spielplan ist vielversprechend. Kim Fisher will für "Zickenzirkus" sorgen. Und mit dem Stück "The Addams family" wecken die Macher sicherlich bei vielen Sachsen Erinnerung an die späten 1990er-.