Sachsen unterstützt Künstler in der Corona-Krise mit einer Zuwendung von je 2.000 Euro. Das sächsische Kulturministerium und die Kulturstiftung Sachsen teilten gemeinsam mit, das neue Programm richte sich an Freischaffende und hauptberuflich Tätige mit Hauptwohnsitz im Freistaat, die wegen der Pandemie "existenziell und künstlerisch in einer schwierigen Lage sind". Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch erklärte, das Programm soll den Kunstschaffenden "den nötigen Freiraum bieten, um mit kreativen Ansätzen diese gesellschaftliche und kulturelle Ausnahmesituation zu überbrücken"

Unter dem Titel "Denkzeit" können von Donnerstag an bei der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen Stipendien in Höhe von je 2.000 Euro beantragt werden. Das Programm soll dazu ermutigen, trotz Ausgangsbeschränkungen und Veranstaltungsverboten an der künstlerischen Arbeit festzuhalten, hieß es.



Für die Umsetzung des Programms hat der Sächsische Landtag zwei Millionen Euro bewilligt. Die Stipendien werden den Angaben zufolge in Form einer einmaligen Zuwendung für die Dauer von zwei Monaten gewährt.