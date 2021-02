Die Polizeidirektion Dresden ermittelt wegen mehrerer Straftaten im Zusammenhang mit dem Autokorso am Sonnabend in der Landeshauptstadt. So soll es auf der Bautzner Straße zu einer Blockadeaktion durch Einzelpersonen gekommen sein, bei der ein Auto durch einen Steinwurf beschädigt worden sein soll. Der Fahrzeughalter habe Anzeige erstattet, so die Polizei. Zudem soll es im Bereich der Marienbrücke zu einem weiteren Steinwurf gekommen sein. Tatverdächtige oder geschädigte Personen sind laut Polizei nicht bekannt.