Auf dem Altmarkt in Dresden haben die Vorbereitung für den Striezelmarkt begonnen. Seit Sonnabend steht der Baum , bis zum kommenden Montag sollen auch der Schwibbogen und die Pyramide aufgebaut sein, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Aktuell laufe die Brunnenüberbauung, die notwendig für die Errichtung des Info-Pavillons sei sowie der Aufbau der Schaubäckerei und der Schnitzwerkstatt. Nach wie vor sei aber nicht entschieden, ob der Dresdner Striezelmarkt überhaupt stattfinden könne.

Aber wir wünschen uns Weihnachten mit Weihnachtsmarkt und blicken sehr gespannt auf die kommende Woche, was Bund und Länder im Dezember möglicherweise wieder zulassen.

Sobald es ein positives Signal gebe, sei man vorbereitet und könne gemeinsam mit den Händlern starten. Drei Wochen benötige man für den Aufbau, so Franke.

Selbstverständlich gehe die Gesundheit auch in Dresden vor, so Franke weiter. Eine Absage sei schnell erledigt, aber man habe ein gutes Konzept und lasse sich die Zuversicht nicht nehmen. "Wir wissen um die immense wirtschaftliche Bedeutung des Striezelmarktes und der anderen Märkte der Weihnachtsstadt. Nicht nur für die Händler selbst, sondern auch für all die Geschäfte, Restaurants und Hotels. Es ist unsere Aufgabe, hier alle Möglichkeiten auszuschöpfen und nicht verfrüht aufzugeben, auch wenn es für alle Beteiligten ein enormer Kraftakt ist."