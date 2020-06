Unter dem Motto "Ohne uns ist Stille" haben Mitarbeiter der Veranstaltungswirtschaft, Künstler, Techniker und Cateringbetriebe in Dresden auf ihre wirtschaftliche Not hingewiesen. Sie demonstrierten auf dem Theaterplatz vor der Semperoper. Die Demo-Beteiligten waren am Morgen mit einem Lkw-Korso aus 30 Fahrzeugen durch Dresden gefahren.