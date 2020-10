Am Sonnabend wurde auf dem Altmarkt in Dresden der traditionelle Weihnachtsbaum für den Striezelmarkt aufgestellt.

Am Sonnabend wurde auf dem Altmarkt in Dresden der traditionelle Weihnachtsbaum für den Striezelmarkt aufgestellt.

Am Sonnabend wurde auf dem Altmarkt in Dresden der traditionelle Weihnachtsbaum für den Striezelmarkt aufgestellt. Bildrechte: xcitepress

In Dresden ist am Sonnabend auf dem Altmarkt der Baum für den Striezelmarkt aufgestellt worden. Auch wenn bislang nicht klar ist, ob oder auch wie der Striezelmarkt in diesem Jahr stattfindet. Der Baum auf dem Altmarkt sei "die unumstößliche Konstante unserer städtischen Advents- und Weihnachtstradition", teilte der Oberbürgermeister Dirk Hilbert mit.

Der ausgewählte Baum ist eine 37 Meter hohe und 4,5 Tonnen schwere Gemeine Fichte aus dem Sachsenforst, die seit 120 Jahren an der Prießnitz in der Dresdner Heide unweit der Heidemühle stand. "Ein wirklich prächtiger Baum, der bisher vom Borkenkäfer verschont blieb", erklärt Heiko Müller vom Sachsenforst des Forstbezirks Dresden. Die Fichte wurde auf rund 20 Meter Höhe gekürzt, damit sie sicher in der Bodenhülse steht. Erleuchtet wird sie am 1. Advent mit einer rund 2.900 Meter langen Lichterkette, an der 16.200 LEDs leuchten.